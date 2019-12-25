أبو الغيط: المنطقة العربية تتعرض لبلطجة إيرانية - تركية

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/12/25 11:11 ص بتوقيت أبوظبي
أبو الغيط في ندوة بعنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية"
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة تتعرض لبلطجة من قبل النظامين الإيراني والتركي من خلال تدخلات سافرة في الشؤون الداخلية لبعض الدول.
جاء ذلك خلال خلال حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأربعاء، في ندوة بعنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية" بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وأضاف أبو الغيط أن "الدولة الوطنية العربية تعاني من أجل التصدي لتلك التدخلات في ظل الهشاشة التي أصابت أجزاء كبيرة من بعد ثورات الربيع العربي فقد تعرضت أجزاء منها للانهيار وفقدان السيطرة على أراضيها".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن النظام الدولي بشكله الحالي بحاجة إلى تعدد الأقطاب لضمان مزيد من التوازن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن القيادة العالمية نظرا للتغييرات الاقتصادية الكبيرة التي طرأت على المجتمع الأمريكي في السنوات الأخيرة.
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن منافسة حادة بين الولايات المتحدة والصين ستظهر للعالم خلال العشرين أو ربما الثلاثين عاما المقبلة.
من ناحية أخرى، تطرق أبو الغيط إلى التحديات المستقبلية التي ستواجه المجتمعات العربية وعلى رأسها التطور التكنولوجي والتغيير المناخي التي تعد قضايا محورية لابد من مواجهتها بصورة فعالة.
وشهدت الآونة الأخيرة تدخلات إيرانية وتركية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية كما هو الحال في سوريا وليبيا ولبنان والعراق واليمن ما فاقم من أزمات المنطقة.
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