انت الان تتابع زلزال شدته 6.3 درجة يضرب غربي بورت هاردي في كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب منطقة تبعد 177 كيلومترا غربي بورت هاردي في كولومبيا البريطانية بكندا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.