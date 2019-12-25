إقامة صلاة الكسوف في الإمارات صباح الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إقامة صلاة الكسوف على مستوى إمارات الدولة، وذلك يوم غد الخميس عند الساعة 07:40 صباحاً، وستقام صلاة الكسوف في جوامع الشيخ زايد في كل إمارة والجوامع الرئيسية الأخرى. وتشهد أغلب مناطق الدولة صباح الخميس عند الساعة السابعة صباحاً، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في كسوف حلقي للشمس لم تشهده الدولة منذ نحو 170 عاماً.



وذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن صلاة الكسوف من صلاة النفل وهي سنة مؤكدة وعددها ركعتان، في كل ركعة: (قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان)، ويسن الخروج لأدائها في جماعة بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها «الصلاة جامعة» ويندب بعدها أن يخطب الإمام، ويعظ الناس، ويذكرهم بالرجوع إلى الله تعالى ويستحب مع ذلك أيضاً: الإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء، ويبدأ وقت الصلاة من تحقق الكسوف، وينتهي بالانجلاء.

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ودعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى التوجه إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها للاطلاع على قائمة المساجد التي ستقام بها صلاة الكسوف ووقتها.

وبين الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام للدائرة لـ«البيان»، أن الدولة ستشهد هذه الظاهرة بشكل واضح، وأن ثمة حاجة لنشر الوعي بأداء هذه الصلاة، إيماناً بالرسالة الدينية والعلمية التي تنهض بها الدائرة.