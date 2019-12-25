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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. القبض على 3 مطلوبين للقضاء المصري في بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن جهاز الظواهر السلبية والهدامة بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، أنه ألقى القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر.
وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه تم إصدار التعليمات للتعميم على المطلوبين، عقب مخاطبة السلطات المصرية للسلطات الليبية بوجود 4 أشخاص مصريين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة، منها استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمداً والسطو المسلح، إذ صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام.
ولفت الجهاز إلى أنه تم القبض على 3 منهم، لافتاً إلى أن المطلوب الرابع فر وصدرت الأوامر للبحث عنه وبالقبض عليه
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