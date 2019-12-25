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إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش الجزائري قبل الدفن اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش الجزائري قبل الدفن اليوم

متابعات_الخليج 365

ستقام مراسيم تشييع جثمان المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، بمقبرة العالية في الضاحية الشرقية الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

 

وأوضح المصدر ذاته، أن “مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها الفقيد إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية”.

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ومن المقرر أن ينقل جثمان الراحل في عربة مكشوفة من قصر الشعب إلى مقبرة العالية، وقبلها يمر الموكب الجنائزي عبر ساحة أديس أبابا، وبعدها ساحة أول ماي، على أن يتجه الموكب من نهج التحرير إلى مقبرة العالية مع صلاة الظهر.

 

وإثر هذا المصاب، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

 

ستقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به، الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية

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