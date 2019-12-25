البطريرك العبسي: للعيش في عالم منفتح والتواصل مع الآخرين

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ أن "علينا ان نصنع السلام وننشر الفرح ونبني الوطن ونشق طريق المستقبل وأن نشكر الله الذي منحنا بشرى الميلاد".

وفي عظته خلال قداس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق، دعا العبسي الى العيش في عالم منفتح والتواصل مع الآخرين، مشيراً إلى أن "ما نراه في العالم من مشاكل في العلاقات وصراعات ناجم عن الأنانية حتى على مستوى الدول والتي نرى بعضها تدوس كل المواثيق والشرائع والقوانين ولا تقيم وزناً لغيرها من الدول بل حتى لا تعتبرها موجودة".

وأشار إلى أننا "نصلي من أجل بلدنا ​سوريا​ ومن أجل كل مواطن فيه ومن أجل جيشنا وشهدائنا وجرحانا، وأن يحمي الله شعبنا وقائدنا وأن يعطينا الأمان والسلام والاستقرار والازدهار، ولا شك أن الطريق ما زالت طويلة إلا أن الانتصارات التي تأتي يوماً بعد يوم بإرادة السوريين الصلبة وصبرهم الطويل ومحبتهم لوطنهم تبعث على الرجاء ورجاؤنا لن يخزى".