زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كندا

ذكرت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن زلزالا، شدته 6.3 درجة، ضرب منطقة تبعد 177 كيلومترا غربي بورت هاردي في كندا. ولم ترد بعد ​تقارير​ عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا لـ "​رويترز​"، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية "​تسونامي​" في المحيط الهادي، أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.