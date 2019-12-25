الأب غانم: المسيح جاء ليعلمنا الحب وليحضنا على الغفران والمسامحة

ترأس رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار قداس منتصف الليل بمناسبة ​عيد الميلاد​ في ​كنيسة مار انطونيوس​ مطرانية دمشق المارونية في باب توما بدمشق، وعاونه القيم العام الأب جبرائيل غانم وقامت بخدمة القداس جوقة الكنيسة.

وأكد الأب غانم أن "ولادة ​السيد المسيح​ المعجزة كانت من أجل الإنسان، لأنه جاء ليعلمنا أن نحب بعضنا بعضا وليحضنا على الغفران والتواضع وأن نغفر حتى لأعدائنا".

وأشار إلى أن تعابير مغارة الميلاد كلها مقدسة فالرعاة يذكروننا بأن المسيح هو الراعي الحقيقي والنجمة هي التي هدت المجوس إلى المسيح ولنور المسيح المتجسد وهو نور يبهر الأنظار ويثير الدهشة.

ودعا إلى الله أن يحمي ​سوريا​ وجيشها وشعبها وقائدها وأن يعيد الأمن والأمان إلى ربوعها.