طرقات كفرذبيان حدث بعلبك وعيناتا الأرز والضنية الهرمل مقطوعة بالثلوج

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي بأن الطرقات المقوطعة بسبب تراكم الثلوج هي ​كفرذبيان​ ​حدث بعلبك​، ​عيناتا الأرز​، ​الضنية​ ​الهرمل​. أما الطرقات السالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو الدفع الرباعي فهي ​اللقلوق​، وكفرذبيان حتى مراكز التزلج.

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