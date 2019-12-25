الطبش للحريري: عريت من كان يستجدي منك مقعدا من كل شرعية كان يسعى إليها

أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كعادته، في كل مرة ينطق فيها بالحق، فإنه يقطع الألسنة المأجورة المسعورة، ويكشف زيف الكلام الباطل المنهال علينا كالمطر، ويرفع سقف تحدي قول الحقيقة، بشجاعة ووطنية قل نظيرهما".

وتوجهت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بالقول، "لقد عريت احدهم، وهو من كان يستجدي منك مقعدا، من كل شرعية كان يسعى إليها، كما أنك كسرت قيودا، أثقلت كاهليك منذ 3 سنوات، وصارحت اللبنانيين، كما دائما، عن من يمارس الدجل السياسي في حقهم"، مضيفة: "دمت ذخرا نبيلا صافيا لوطن يستحقك".