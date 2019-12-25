اعادة فتح الطريق البحرية في صيدا بعدما أقفلتها الرمول والحصى

عملت فرق طوارىء ​بلدية صيدا​ وورشها، فجر اليوم وصباحا، وبالتعاون مع فرق NTCC، على إعادة فتح ​الطريق البحرية​ التي أقفلت في شكل جزئي، في محلة الحمام العسكري - سابقا، بسبب الأنواء البحرية وما نقلته الأمواج إلى الطريق من رمول وحصى كبيرة وعوائق.

وكانت ​الشرطة البلدية​ وإطفائية بلدية صيدا، قطعت الطريق بعيد منتصف الليل، قبالة مطعم العربي، وعمدت الى تحويله إلى الأوتوستراد الشرقي، في الوقت الذي تقوم فيه الفرق بأعمال تنظيف المخلفات البحرية ورفعها.

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