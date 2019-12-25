رئيس وزراء فلسطين: هذا اليوم تمنينا أن يكون بيننا أهلنا من مسيحيي غزة ولبنان

أشار رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​ إلى أن "​بيت لحم​ وفلسطين وشعبها تتجلى هذا اليوم بأجمل صورة"، موضحاً أن "هذا الشعب أنعم الله عليه أن يكون حارس هذه الأرض المقدسة وسنبقى أوفياء لها".

وكلمته في حفل استقبال لمناسبة أعياد الميلاد أقامته بلدية بيت لحم، لفت إلى أن "الشعب الفلسطيني وهو يفرح أيضا يجاهد في أن تتحقق أمانيه بالاستقلال والدولة، وهذا اليوم تمنينا أن يكون بيننا أهلنا من مسيحيي قطاع غزة، وأهلنا من مسيحيي ​لبنان​، وكل الشتات الفلسطيني".

وأضاف: "من هنا، من بيت لحم انطلقت شرارة النور، ومن هنا انطلقت رسالة المحبة، وفلسطين ستبقى نقطة الإشعاع إلى كل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة، إن كان يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، اليوم يجمعنا الفرح".