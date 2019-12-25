وليد البعريني متوجها الى الوطني الحر والقوات: تعلموا الوفاء

تمنى النائب ​وليد البعريني​ ان "يعود كل انسان الى جوهر ايمانه في زمن الاعياد"، ودعا "اخواننا في ​التيار الوطني الحر​ الى التأمل بتواضع ​السيد المسيح​ الذي ولد في مزود، وادراك عظمة ​المحبة​ التي نادى بها، عندها يتخلون عن الحقد الذي يتعاملون به". وقال: "تعلموا من السيد المسيح التضحية بدلا من ان تكونوا الجلادين للميثاقية والشراكة في لبنان".

وتابع: "اليوم، قال احد الزملاء للرئيس الحريري: ما الك الا ​بابا نويل​، ونحن نقول له، لنا الله عز وجل، اما انتم فتنعموا بمغانم ​السلطة​ التي يوزعها عليكم السلطان كهدايا بابا نويل".

ووجه البعريني رسالة الى "التيار الوطني الحر" و"​القوات اللبنانية​"، قائلا: "تعلموا الوفاء الى حد بذل النفس كما المسيح، اذ يبدو اخيرا ان الامور اشتبهت عليكم، وبتم تتشبهون بيهوذا الاسخريوطي الذي سلم السيد المسيح". اضاف "صحيح انني لست مسيحيا، لكنني أعرف كيف طرد السيد المسيح تجار الهيكل، ومثله سنمضي لنطرد تجار ال​سياسة​ وتجار الوطنية وعبدة المصالح والمغانم".

وختم: "لن نزيد في الكلام في زمن العيد، بل نختم بمعايدة جميع اللبنانيين، ونخص المسيحيين الذين كانوا وما زالوا مدرسة في الاعتدال والعيش الواحد".