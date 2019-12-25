واشنطن: الأحكام في قضية خاشقجي خطوة مهمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جمال خاشقجي

أكدت الولايات المتحدة أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".

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وقال مسؤول كبير للصحافيين إن "أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة" ثمن ما اقترفه.

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وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في ذات القضية.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.