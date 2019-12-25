عثر مواطنون، ليلة أمس الاثنين، على رضيعة حديثة الولادة، مرمية في شارع الحسن الثاني، ضواحي أكادير.
وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة عثر عليها، بعد سماع صراخها، وإخبار السلطات بذلك، ملفوفة في غطاء، وهي في صحة جيدة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيعة بهذه الطريقة المؤلمة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيعة صوب جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. العثور على رضيعة في الشارع ضواحي أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.