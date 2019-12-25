مؤلم.. العثور على رضيعة في الشارع ضواحي أكادير

عثر مواطنون، ليلة أمس الاثنين، على رضيعة حديثة الولادة، مرمية في شارع الحسن الثاني، ضواحي أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة عثر عليها، بعد سماع صراخها، وإخبار السلطات بذلك، ملفوفة في غطاء، وهي في صحة جيدة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيعة بهذه الطريقة المؤلمة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الرضيعة صوب جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.