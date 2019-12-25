حالة الطقس: الجو عاصف وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تبدأ الأمطار بالهطول خلال ساعات صباح اليوم الأربعاء، في شمال البلاد، وتمتد مع ساعات ما بعد العصر والمساء والليل الأولى تدريجيا إلى مناطق أوسع في الساحل ووسط البلاد.

وتسود أجواء باردة وماطرة، في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع رياح نشطة خصوصا في الجبال، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر إلى بقية المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية وذات هبات نشطة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحيانا.

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في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، كما يحذر من تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.

أما في يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتستمر فرصة هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق على فترات.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً في القمم الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة وتنشط أحيانا.