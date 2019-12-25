أبرز الأوبئة التي فتكت باليمنيين خلال العام 2019

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

يموت اليمنيون بالحرب وبالأوبئة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وفيما يلي أبرز ثلاثة أوبئة فتكت باليمنيين خلال العام 2019.



الكوليرا:

إلى جانب استمرار وباء الكوليرا الذي انتشر في اليمن عام 2016، ومازال مستمرا حتى اليوم، بعد أن خلف أكثر من مليوني إصابة في مختلف المحافظات، ظهرت أوبئة أخرى، منها:

حمى الضنك:

بشكل مفاجئ انتشر وباء حمى الضنك في شهر نوفمبر 2019 بعدد من مديريات محافظتي حجة والحديدة، شمال غربي اليمن، وخلف مئات من حالات الوفاة إضافة إلى آلاف الإصابات.

وفي الفترة ذاتها، امتد الوباء إلى محافظات مأرب وتعز وإب، وتم احتواؤه في مأرب، بعد عمليات رش ضبابي مستمرة.

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انفلونزا الخنازير:

اجتاح وباء انفلونزا الخنازير العاصمة صنعاء في شهر ديسمبر من العام 2019.

الوباء انتشر بسرعة كبيرة، حيث تجاوزت حالات الوفاة، خلال أقل من شهر، الـ400، فيما تجاوزت حالات الإصابة الألفين.

وعلى الرغم من تكتم مليشيا الحوثي على الوباء، إلا أنها عادت واعترفت بوجوده، مع التقليل من خطورته، من خلال إيراد أرقام غير حقيقية لعدد حالات الوفاة والإصابات.

استغلال:

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي وجدت في هذه الأوبئة فرصتها للحصول على دعم خارجي، وذلك بالتنسيق مع عدد من المسئولين في المنظمات الحقوقية.

وبدلا من مواجهة هذه الأوبئة، عملت المليشيا على توفير البيئة لها، من خلال الإهمال المتعمد لشبكات الصرف الصحي، وبيع الأدوية المخصصة لها.