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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من المليشيا بينهم قيادي بقصف للجيش في الربيعي غربي تعز والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
لقي من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مصرعهم بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، غربي مدينة تعز.
ووفق مصادر عسكرية، استهدفت مدفعية الجيش، صباح اليوم، تجمعا للمليشيا المتمردة، في منطقة الربيعي.
وأكدت أن القصف أسفر عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم قيادي يكنى “أبو سليم”.
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