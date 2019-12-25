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اعتقالات واسعة لملاك مطاعم ومخابز بذمار رفضوا ابتزاز المليشيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صباح أمس الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2019م، حملة اعتقالات واسعة لملاك المطاعم والمخابز بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، على خلفية رفضهم دفع مبالغ مالية فرضتها عليهم المليشيات تحت ذرائع واهية.

 

 ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن مليشيات الحوثي اعتقلت العشرات من ملاك المطاعم والمخابز، والبعض منهم من العمال التي يعملون فيها لعدم تواجد ملاكها حينها.

 

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وأضافت المصادر، إن عناصر المليشيات جابت الشوارع الرئيسية ونفذت عمليات الاعتقال، ونقلتهم إلى سجونها في مبنى المحافظة.

 

ووفق المصادر، فإن الاعتقالات تأتي على خلفية رفض ملاك المطاعم والمخابز دفع مبالغ مالية فرضتها عليهم المليشيات الحوثية تحت ذرائع ومبررات واهية.

 

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات تمارس عمليات ابتزاز ممنهجة بحق التجار والمواطنين في ظل فوضى أمنية وانتشار لعصابات السرقة والنهب وأعمال القتل.

 

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