الصحة العالمية: أكثر من مليوني حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن خلال 3 سنوات

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها في اليمن منذ 2016 وحتى 2019 بلغ أكثر من مليوني حالة، بما في ذلك نحو 4 آلاف حالة وفاة، وذلك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن اليمن تعرض لموجات ثلاث لمرض الكوليرا خلال الفترة الماضية جراء انهيار القطاع الصحي وإهماله من قبل مليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة الصحة في صنعاء وارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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هذا وتسببت حرب المليشيات الحوثية في تعطيل شبكات الصرف الصحي وإيقاف نفقات مشاريع المياه وحرمان الملايين من الرعاية الصحية الكافية في مناطق سيطرتها، ما ساهم في انتشار الكوليرا بشكل خطير، وفقاً لتقارير أممية.

وبيَّن تقرير منظمة الصحة العالمية، أن المحافظات الخمس ذات أعلى معدل هجوم تراكمي لمرض الكوليرا هي: عمران والمحويت وصنعاء والبيضاء وذمار، فيما سجلت محافظات حجة وإب والحديدة وتعز أعداداً كبيرة من الوفيات