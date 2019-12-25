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نقابة الصحفيين تطالب المليشيا بإطلاق سراح الصحفي الصمدي بعد تدهور حالته

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين تدهو الوضع الصحفي للصحفي عبد الحافظ الصمدي المعتقل لدى الحوثيين.

 

وطالبت النقابة، في بيان لها أمس الثلاثاء، كانون الأول 24، 2019.، بسرعة الإفراج عن الصمدي.

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 و استنكر بيان النقابة ظروف الاعتقال التعسفي والحرمان من حق التطبيب.

 

وأكدت أن الجرائم بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم ولابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة.

 

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