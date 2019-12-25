شكرا لقرائتكم خبر عن 35 قتيلاً جراء هجوم مسلح في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
قالت السلطات في بوركينا فاسو إن هجوما شنه مسلحون في شمال البلاد اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل 35 مدنيا معظمهم نساء، وسبعة أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.
وقال الجيش في بيان إن عددا كبيرا من المسلحين شنوا هجوما في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح اليوم.
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