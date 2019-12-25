شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "فانفون" يفسد فرحة الفلبينيين في "الكريسماس" والان نبدء بالتفاصيل

ضرب إعصار فانفون الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين اليوم الأربعاء حيث صاحبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم (الكريسماس) في مراكز إيواء.

وقال مكتب الارصاد إن إعصار فانفون وصل شرق ووسط الفلبين منذ مساء أمس الثلاثاء، ولكن قوته لم تتراجع.

وأضاف أن الاعصار، الذي يعرف محليا باسم أورسولا، يحمل رياحا تسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 195 كيلومترا، ويتجه غربا بسرعة 20 كيلومترا.

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وأوضح المكتب" عين الاعصار تجلب رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة فوق إقليم اكلان بوسط البلاد والجزء الشمالي من إقليم انتيكي".

كما سوف يتأثر أيضا إقليما أوكسيدنتال ميندورو وأورينتال ميندورو بعين الاعصار مساء اليوم.

وقد اضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين منذ عشية الكريسماس، في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن.

وجرى إلغاء ما لايقل عن 83 رحلة محلية بسبب تقلبات الطقس، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض من المناطق المتضررة.