شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية في أفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العاملين في المجال الإنساني بالمنظمة يتوقعون بأن حوالي 2.6 ملايين شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى سيحتاجون الى المساعدة الإنسانية في عام 2020 م، أي أكثر من نصف إجمالي سكان البلد الأفريقي.

وأوضح دوجاريك أمس أنه حتى نوفمبر الماضي نزح ما يقرب من 700 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، واتخذ أكثر من 595 ألفا مأوى لهم في الدول المجاورة.

وأضاف أن أكثر من مليون فتى وفتاة في سن الدراسة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في التعليم في العام المقبل، مشيرا إلى أن حوالي 178 ألف طفل سيحتاجون أيضا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأكد ستيفان دوجاريك أن خطة الاستجابة الإنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2020م تتطلب تعبئة أكثر من 400 مليون دولار أمريكي.