شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب كندا والان نبدء بالتفاصيل
ولم ترد بعد تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 518 كيلومترا غربي فانكوفر.
وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه لم يصدر تحذير في الوقت الحالي من حدوث أمواج مد.
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