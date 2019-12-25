شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدٍ بإرسال هدية.. أمريكا تنشر طائراتها فوق كوريا والان نبدء بالتفاصيل

نشرت الولايات المتحدة 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية لتشديد المراقبة على الأرض والبحر في كوريا الشمالية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي وسط قلق متزايد من احتمال قيام كوريا الشمالية بـ"عمل استفزازي" خلال الكريسماس. Advertisements وكثفت كوريا الشمالية من ضغوطها على الولايات المتحدة للتوصل إلى اقتراح جديد في محادثاتهما النووية المتوقفة بحلول نهاية العام الجاري. وحذرت كوريا الشمالية من أن نهاية العام التي حددتها كموعد نهائي للمفاوضات، تقترب والأمر متروك تماما للولايات المتحدة لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء تحذير كوريا الشمالية بشأن "هدية بمناسبة عيد الميلاد" قائلا إن الولايات المتحدة "ستتعامل معها بنجاح كبير".

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