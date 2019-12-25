شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تدمر 120 منزلا في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون أمس الثلاثاء أن 120 منزلا على الأقل تعرض لأضرار بسبب حرائق الغابات، التي تشتعل بالقرب من مدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن الحرائق ألحقت أضرارا بمنطقة مساحتها مئة هكتار. وهذا ما يعادل مساحة حوالي 140 ملعب كرة قدم.

ومدينة فالبارايسو، على ساحل المحيط الهادي، مبنية على العديد من التلال.

والبلدة القديمة بمنازلها التاريخية وشوارعها شديدة الانحدار وأدراجها مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).