بالصور.. حرق مقار احزاب سياسية في الديوانية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم احراق مقار احزاب سياسية في الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، على حرق مقار احزاب سياسية في مدينة الديوانية، ما ادى الى الحاق اضرار ماديو دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران في هذه المقار واخمادها".

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