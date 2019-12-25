- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم احراق مقار احزاب سياسية في الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، على حرق مقار احزاب سياسية في مدينة الديوانية، ما ادى الى الحاق اضرار ماديو دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران في هذه المقار واخمادها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حرق مقار احزاب سياسية في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.