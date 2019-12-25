واشنطن تنشر 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية؛ لتشديد المراقبة على الأرض والبحر في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن ذلك يأتي وسط قلق متزايد من احتمال قيام كوريا الشمالية بـ"عمل استفزازي" خلال الكريسماس.

وأشارت إلى أن طائرات المراقبة الأربع حلقت على ما يبدو فوق شبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، وكذلك فجر عيد الميلاد، الأربعاء.

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وكثفت كوريا الشمالية من ضغوطها على الولايات المتحدة للتوصل إلى اقتراح جديد في محادثاتهما النووية المتوقفة بحلول نهاية العام الجاري.

وحذرت كوريا الشمالية من أن نهاية العام التي حددتها كموعد نهائي للمفاوضات، تقترب والأمر متروك تماما للولايات المتحدة لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة عندما أصدرت تحذيرها في 3 ديسمبر/كانون الأول، بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في العام المقبل، وقالت إنه سيكون على الولايات المتحدة وحدها أن تختار الهدية التي تريدها في عيد الميلاد عندما تنقضي المهلة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تحذير زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بإرسال "هدية بمناسبة عيد الميلاد" لواشنطن، قائلا إن بلاده "ستتعامل معها بنجاح كبير".