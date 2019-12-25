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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي في "موقف جيد" بعد إجراءات عزله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في "موقف جيد للغاية"، قبيل المحاكمة في قضية إجراءات عزله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مضيفاً أن زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل يمكن أن "يفعل أي شيء يريده".
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله للصحافيين في منتجع "مارا لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء "لدينا الأغلبية، والأمر يرجع إلى ميتش ماكونيل".
وأشاد ترامب بماكونيل، السياسي الجمهوري الذي ينحدر من ولاية كينتاكي، ووصفه بـ "رجل طيب للغاية، رجل عادل للغاية".
وتبنى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مادتين في اتهام ترامب في إطار التحقيق الذي يستهدف عزله، وذلك في أعقاب تحقيق في مزاعم حجب الرئيس مساعدات عسكرية لأوكرانيا في محاولة للحصول على معلومات ضارة سياسياً بمنافسة الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
وصوت النواب يوم الخميس الماضي بالأغلبية لصالح توجيه اتهامين لترامب أحدهما بإساءة استخدام سلطته، والآخر بعرقلة عمل الكونغرس، وتابع ترامب عن الديمقراطيين في مجلس النواب "عاملونا بطريقة ظالمة للغاية، والآن يريدون العدل في مجلس الشيوخ".
وهاجم الرئيس، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووصفها بـ "يائسة، تكره كل الذين صوتوا لي وللحزب الجمهوري، بعض الناس يعتقدون أنها لا تعرف ما الذي تفعله".
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