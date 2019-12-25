كل ما تريد معرفته عن برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء.. والوزارة توضح حقيقة انقطاع التيار فى حالة نفاذ الرصيد

حالة من الجدل والاستياء سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات والايام الماضية بعد تردد أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن العدادات مسبوقة الدفع.

شركة القناة

وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قالت إنها ستقوم بقطع عملية الشحن لتحديث برامج شحن عدادات الكهرباء الخميس 2 فبراير من الساعة 5 مساء، حتى ظهر السبت 4 فبراير، وتضم محافظات الشرقية وشمال جنوب سيناء والإسماعلية و بورسعيد والسويس.

المتحدث باسم وزاره الكهرباء

بدوره، أكد الدكتورأيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحديث البرامج الخاصة بشحن عدادات الكهرباء لن يؤثر على استقرار التيار الكهربائى حتى لو نفذ الرصيد الموجود بالعداد.

توقف عملية الشحن

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن توقف عملية الشحن لا يعنى انقطاع التيار الكهربائى فى حالة نفاذ الرصيد لآن العداد مبرمج على عدم الفصل فى العطلات و الإجازات الرسمية، موضحا أن تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع يومى الخميس والجمعة لعدم تعرض أى مواطن لانقطاع التيار.

الجدير بالذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ستقوم بقطع عملية الشحن لتحديث برامج شحن عدادات الكهرباء الخميس 2 فبراير من الساعة 5 مساء، حتى ظهر السبت 4 فبراير، وتضم محافظات الشرقية وشمال جنوب سيناء والإسماعلية و بورسعيد والسويس.

شرائح الكهرباء

وأضاف الجهاز ، أن شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

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فيما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الجهاز تلقى من خلال البريد الإلكترونى الخاص به [email protected] شكوى من أحد المواطنين المتضرر من تكرار إصدار فواتير الاستهلاك بطريقة خاطئة حيث صدرت الفاتورة شهر يونيو الماضى بقراءة "15590 كيلو وات ساعة " فى حين أن القراءة المسجلة بالعداد "8400 ك.و.س".

برنامج الشحن الموحد للعدادات

واطلق وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبوقة الدفع بداية الشهر المقبل ، و الذى يسهل عملية الشحن على المواطن ، اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن برنامج الشحن الموحد و هو كالاتي:

1-توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء.

2-ربط قواعد البيانات بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

3- يتيح للمواطن شحن عداد الكهرباء فى أى وقت و من أى مكان ، فعلى سبيل المثال"إذا كان المشترك متواجد في محافظة الإسكندرية يمكنه شحن رصيد لعداد منزله بأسوان".

4-تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع ستتم خلال الأسبوع المقبل خلال أيام الخميس و الجمعة وهى أيام يطلق عليها "الأيام الصديقة" التى تم برمجة العداد فيها على عدم فصل التيار خلالها فى حالة نفاذ الرصيد، بالإضافة إلى الإجازات و المناسبات الرسمية.

5-تطبيق برنامج الشحن الموحد بدءا من يناير المقبل.

لعدادات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ، بعد التأكد من نجاح البرنامج فى عدد من شركات توزيع الكهرباء، وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الشحن الموحد تم تجربته بعدد من شركات توزيع كهرباء هى شركات شمال القاهرة والبحيرة ومصر العليا والقناة وجنوب الدلتا، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

تطبيق على الهواتف

وأوضح المصدر أن برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد، تتيح للمشترك إمكانية تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الانتظار لمحصل أو كشاف الكهرباء، فى الوقت ذاته كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدى المشتركين على الجهد الفائق والعالى والمتوسط بلغت 12 مليارا و386 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى.