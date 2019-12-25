بعدما سقط في "الحمام" رئيس يفقد ذاكرته: "لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته باليوم السابق"

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حالته، بعد أن فقد ذاكرته بشكل مؤقت، إذ سقط أرضا إثر زلة قدم وصدم رأسه، في حادث داخل حمام القصر الرئاسي، "لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته خلال اليوم السابق"، حسبما قال في مقابلة، الثلاثاء.

وتعثر الرئيس البالغ من العمر 64 عاما مساء الاثنين في حمام قصر الفورادا الرئاسي، وهي الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 ما زال يعاني من آثارها حتى الآن. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وقال بولسونارو في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "باند" التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه: "في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي".

وأضاف: "في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير. على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق".

وقال مكتب بولسونارو في بيان إن الرئيس أمضى الليلة في مستشفى القوات المسلحة في برازيليا تحت المراقبة، وتم السماح له بالخروج الثلاثاء مع "توصية بأن يخلد للراحة".

وأضاف البيان أن صور الأشعة لجمجمته أظهرت عدم وجود أي إصابة.

وقال بولسونارو خلال المقابلة: "زلت قدمي وسقطت على ظهري. كانت ضربة قوية بما فيه الكفاية، لكنني سأعتني بنفسي".

وكان الوضع الصحي لبولسونارو مصدر قلق منذ أن أصبح رئيسا في الأول من يناير، علما أنه خضع لـ4 عمليات جراحية بسبب الطعنة التي تلقاها في بطنه خلال الحملة الانتخابية التي انتهت في سبتمبر.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بولسونارو إنه أجرى فحصا لسرطان الجلد، وقال لقناة "باند": "صحتي على ما يرام"، مشيرا إلى أن "هناك بعض العواقب" لحادث الطعن.

وقال: "يتكيف المرء مع هذا الواقع الجديد، لكن جرح سكين مع تقدم العمر أمر خطير".

وفي وقت سابق، اقتبس بولسونارو مقطعا من الكتاب المقدس على "تويتر" يقول: "لأنهم إذا سقطوا، سيرفع أحدهم رفيقه".

كما اقتبس في تغريدة ثانية مقطعا من سفر الجامعة جاء به: "لكن ويل للذي يسقط وحيدا، لأنه ليس لديه من يساعده على النهوض".

أعلن مكتب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو نقله إلى المستشفى بعد سقوطه في مقر الرئاسة.

وقال مكتب الرئاسة - في بيان له نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه تم نقل بولسونارو إلى مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا وخضع لفحوصات طبية ولم تظهر أي مشاكل حتى الآن.

وأضاف البيان أن الرئيس سيظل في المستشفى تحت الملاحظة من 6 إلى 12 ساعة.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى حول الواقعة، إلا أن وسائل الإعلام البرازيلية أفادت بأن بولسونارو انزلق في الحمام وأصيب في رأسه.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير إعلامية بأن بولسونارو أبلغ مستشاريه بأنه يشعر بتعب شديد وطلب تخفيف جدول أعماله حتى نهاية العام.