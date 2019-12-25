ترند | لسوء الأحوال الجوية .. تعطيل الدراسة ليومين بمطروح والاسكندرية..وعطل فى محطات رفع مياه الصرف يتسبب فى غرق 150 فدان قمح و3 قري بالفيوم..ومتحدث الري : مصر لن تتراجع عن موقفها ومتمسكة بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

إعداد: رضا علي

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، لسوء الأحوال الجوية .. تعطيل الدراسة ليومين بمطروح والاسكندرية..وعطل فى محطات رفع مياه الصرف يتسبب فى غرق 150 فدان قمح و3 قري بالفيوم..ومتحدث الري : مصر لن تتراجع عن موقفها ومتمسكة بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..وتقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 سنوات.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

لسوء الأحوال الجوية .. تعطيل الدراسة ليومين بمطروح

أعلن رئيس جامعة مطروح الدكتور "مصطفى النجار"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة الأربعاء وبعد غد الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال "النجار" في بيان : أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بكل كليات الجامعة. ( للمزيد )

متحدث الري : مصر لم تتراجع عن موقفها ومتمسكة بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد المهندس "محمد السباعي"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر ملتزمة تماما بموقفها في مفاوضات سد النهضة، وليس هناك أي تراجع في الموقف المصري.

وتابع "السباعي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا، ولم يتم سحب أيا من المقترحات المقدمة من الجانب المصري بشأن سد النهضة. ( للمزيد )

«تسهيل كبير يشجع المواطن»..المهندسة "نفيسة هاشم" : تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 سنوات

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قالت المهندسة "نفيسة هاشم"رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه تم مد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر بعد أن كان مقررًا لها الانتهاء في 8 يناير المقبل.

وتابعت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الفترة الماضية كان بها مجموعة من العراقيل تعيق تقدم القانون في مدة 6 أشهر , لافتة إلى تقديم بعض التيسيرات للمواطنين عند تقديم طلبات التصالح؛ من بينها قبول تقارير السلامة الإنشائية من مكاتب استشارية ومراكز بحثية ( للمزيد )

عطل فى محطات رفع مياه الصرف يتسبب فى غرق 150 فدان قمح و3 قري بالفيوم

عرض الإعلامي "أحمد موسى"، تقريرا يكشف غرق منازل وقرى السعيدية ومنشأة السادات وصبيح بالفيوم.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : عطل في محطات رفع مياه الصرف تسبب في غرق 150 فدان قمح,والمواطنون يستخدمون المراكب كوسيلة للتنقل

وأكد الأهالى أن المصرف الذى تقع عليه تلك القري يمتلء بالمياة فى شهر أكتوبر من كل عام وهو ما يؤدي لغرق الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين بسبب تعطل فى محطات الصرف الصحي. ( للمزيد )

«رضا عبدالعال» تعليقًاعلي تعادل الزمالك :مش عارف تكسب الإنتاج الحربي..هتاخد الدوري إزاي؟

شن الكابتن "رضا عبد العال"، المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك السابق،هجوماً لاذعاً علي لاعبي الزمالك بعد التعادل مع فريق الإنتاج الحربي.

وقال "عبدالعال" خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب" : كيف سنبرر تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي لو لم تستطع الفوز أمام الإنتاج فكيف ستفوز بالدوري.. هل هذا فريق قادر على التتويج باللقب؟ الحمدلله على تتويج الزمالك بالكأس ( للمزيد )