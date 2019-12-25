النشرة: امطار غزيرة بحاصبيا مع انخفاض شديد للحرارة وضباب كثيف

افاد مراسل "النشرة" ب​حاصبيا​، بان طلائع العاصفة التي تضرب ​لبنان​ منذ يوم أمس وصلت عند الخامسة من فجر اليوم إلى منطقة حاصبيا وجاءت مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقطت غزيرا للامطار مع انخفاض شديد للحرارة مع ضباب كثيف يلف المرتفعاتK وقد طلب إلى السائقين ​القيادة​ بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات.

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