النشرة: العاصفة ضربت النبطية ومنطقتها بالتزامن مع رياح قوية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بان "العاصفة ضربت المدينة ومنطقتها بالتزامن مع رياح قوية وباردة تسببت بإقتلاع ​اللوحات الاعلانية​ على طريق ​دير الزهراني​ حبوش النبطية، مع امطار غزيرة تساقطت طوال الليل الماضي حتى الصباح، فيما سيطر ​الضباب​ على المرتفعات، وقد تم توجيه انذارات للسائقين للقيادة بحذر خوفا من الانزلاقات".

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