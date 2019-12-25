رأت مصادر وزارية في مواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية "كلاماً استباقياً تحسباً لعدم استبعاده من الحكومة"، بدورها اشارت مصادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لـ"الشرق الأوسط" "فليقدم فرنجية دليلاً على ما يقوله"، مؤكدةً أنه "لم يحصل أي لقاء بين باسيل ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب بعد الاستشارات النيابية، حيث كان واضحاً أن التيار الوطني الحر سيسهّل مهمته إلى أبعد الحدود ولا مشكلة لديه في المشاركة في الحكومة أو عدمها". وأضافت: "بقدر ما كان كلام فرنجية موجهاً إلى باسيل هو إهانة للرئيس المكلف الذي يعمل على تأليف الحكومة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي لم يعد هنا أي دور لباسيل، الموضوع بات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف".
في المقابل، رفضت مصادر فرنجية التعليق أو الحديث أكثر عن كلام "رئيس المردة"، مكتفية بالقول لـ"الشرق الأوسط": "التغريدة واضحة وفرنجية مصدر ثقة عند الخصم والحليف ولا يرمي اتهامات ومعلومات عشوائية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للشرق الاوسط: لم يحصل أي لقاء مع دياب بعد الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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