مصادر باسيل للشرق الاوسط: لم يحصل أي لقاء مع دياب بعد الاستشارات النيابية

رأت مصادر وزارية في مواقف رئيس تيار ​المردة​ ​سليمان فرنجية​ "كلاماً استباقياً تحسباً لعدم استبعاده من ​الحكومة​"، بدورها اشارت مصادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لـ"الشرق الأوسط" "فليقدم فرنجية دليلاً على ما يقوله"، مؤكدةً أنه "لم يحصل أي لقاء بين باسيل ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ بعد ​الاستشارات النيابية​، حيث كان واضحاً أن ​التيار الوطني الحر​ سيسهّل مهمته إلى أبعد الحدود ولا مشكلة لديه في المشاركة في الحكومة أو عدمها". وأضافت: "بقدر ما كان كلام فرنجية موجهاً إلى باسيل هو إهانة للرئيس المكلف الذي يعمل على ​تأليف الحكومة​ لتقديمها إلى ​رئيس الجمهورية​، وبالتالي لم يعد هنا أي دور لباسيل، الموضوع بات بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والرئيس المكلف".

في المقابل، رفضت مصادر فرنجية التعليق أو الحديث أكثر عن كلام "رئيس المردة"، مكتفية بالقول لـ"الشرق الأوسط": "التغريدة واضحة وفرنجية مصدر ثقة عند الخصم والحليف ولا يرمي اتهامات ومعلومات عشوائية".