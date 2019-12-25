المطران منير حنا: ميلاد المسيح حدث فارق في تاريخ البشرية

أشار رئيس أساقفة الطائفة الأسقفية بمصر المطران منير حنا إلى "أن ميلاد ​السيد المسيح​ يُعد حدثًا فارقًا في تاريخ البشرية، فالميلاد قسّم الزمن إلى ما قبل الميلاد، وما بعد الميلاد، وميلاد المسيح جاء محققًا للعديد من النبوات التي تنبأ بها أنبياء العهد القديم قبل الميلاد بمئات السنين".

وخلال قداس ​عيد الميلاد​ الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، لفت إلى أن "ميلاد المسيح جرى بطريقة معجزية، حيث ولد من عذراء هي العذراء مريم، والكتاب المقدس يذكر لنا أنه حدثت ظواهر خارقة للطبيعة أثناء الميلاد، فالملائكة رنمت في السماء، وأعلنوا عن ميلاد المسيح الذي انتظره الشعب طويلًا، ونور عظيم أشرق في السماء، ونجم عجيب قاد المجوس من بلاد فارس حتى وصلوا إلى ​بيت لحم​ وتقابلوا مع الطفل الرضيع يسوع المسيح".