الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل مصر والرئيس السيسي

أكد بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق أن الكنيسة تصلي من أجل مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له في خدمة الوطن، طالبين لهم الصحة والعون لمواصلة العمل من أجل كرامة وسعادة كل المصريين.
وخلال القداس الاحتفالي بعيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، أشار إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد ليس احتفالا طقسيا أو عادة لتقليد مسيحي، إنما فرح عظيم لاستقبال ميلاد المسيح في القلوب والحياة جميعها، معربا عن تمنياته بحياة أفضل للجميع.
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