وفاة الناشط العراقي ثائر الطيب متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال

توفي الناشط العراقي ثائر الطيب، ليل الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض لها في الديوانية جنوبي العراق، الأمر الذي فجر غضبا في وجه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في المحافظة.
وأصيب الطيب في منتصف شهر كانون الاول الجاري، إثر استهداف سيارته بعبوة لاصقة، نقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية.
وفور إعلان نبا وفاة الناشط سادت حالة من الغضب في الديوانية، إذ أحرق محتجون غاضبون مقرات للحشد الشعبي عصائب أهل الحق وبدر، وأخرى تعود إلى حزب تيار الحكمة السياسية.
ودعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد رداً على وفاته.
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