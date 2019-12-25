ابراهيم قالن: لن نصمت على تواصل دول خليجية مع مظلوم كوباني

هدد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ أن بلاده لن تقف صامتة حيال ما أشار إلى أنه لقاءات مع فرهاد عبدي شاهين، القيادي الكردي المعروف باسم ​مظلوم كوباني​ الذي له دور كبير في شمال سوريا ضد تركيا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أشار إلى أننا "نرى أن بعض ​دول الخليج​ تعقد لقاءات مع الإرهابي مظلوم كوباني سعيا لاستخدامه ضد تركيا وهذا لن يبقى بدون رد".