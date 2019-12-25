هدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلاده لن تقف صامتة حيال ما أشار إلى أنه لقاءات مع فرهاد عبدي شاهين، القيادي الكردي المعروف باسم مظلوم كوباني الذي له دور كبير في شمال سوريا ضد تركيا.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أشار إلى أننا "نرى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع الإرهابي مظلوم كوباني سعيا لاستخدامه ضد تركيا وهذا لن يبقى بدون رد".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم قالن: لن نصمت على تواصل دول خليجية مع مظلوم كوباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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