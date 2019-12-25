وزارة الدفاع الروسية: الهجمات بالطائرات المسيرة قد تزداد في أي بلد

حذر رئيس الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية الفريق ألكسندر ليونوف، أن تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار، يمكن أن يزداد ليس في ​سوريا​ فحسب، بل وفي أي بلد في العالم.

وأشار ليونوف، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى أن "استخدام المسيّرات من قبل القوات المسلحة للبلدان الأجنبية والجماعات المسلحة غير الشرعية يتطور بشكل مكثف​​"، موضحاً أن "استمرار الجماعات المسلحة غير الشرعية بالعمل على تحسين الطائرات بدون طيار وطرق استخدامها، يشير إلى أن التهديدات المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية يمكن أن تتعاظم في المستقبل القريب ليس في سوريا والعالم ككل".

وأشار ليونوف إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز قدرات التصدي للطائرات المسيرة في زمن السلم، فضلا عن تحسين أساليب اكتشافها وتدميرها.