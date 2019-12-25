حريق يدمر نحو 50 منزلا بمدينة فالبارايسو في تشيلي

اعلنت السلطات في ​تشيلي​ إن حريقا اندلع في ضاحية فقيرة بمدينة فالبارايسو الساحلية دمر عشرات المنازل يوم أمس الثلاثاء وكافح ​رجال الإطفاء​ للسيطرة عليه.

وذكر شاهد من "​رويترز​" أن السكان فروا من منازلهم وسط احتفالات عشية ​عيد الميلاد​.

وقالت هيئة الإطفاء"انتشر أفراد إدارة إطفاء فالبارايسو بالكامل وتلقوا دعما من وحدات مجاورة. وأتى الحريق على قرابة خمسين منزلا". وأضافت أنه جرى إخلاء ضاحيتين قريبتين.

وذكرت هيئة الإطفاء أن الحريق بدأ في منطقة أحراج ليمتد بعدها إلى المدينة، وساهمت درجات حرارة الصيف المرتفعة في نصف الكرة الجنوبي والرياح القوية في إذكاء الحريق.

وفالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في ​الدولة​ الواقعة في ​أميركا الجنوبية​، كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.

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