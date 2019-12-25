الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس معادية في نجران

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس معادية أثناء قيامها بمهام عدائية في نجران، هي الثامنة من نوعها يتم اسقاطها خلال الشهر الجاري.
وأفاد مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية أسقطت، بسلاح مناسب، طائرة تجسس معادية في مربع الشبكة في نجران.
وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت يوم الجمعة 13 كانون الاول، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان أثناء قيامها بمهام عدائية في جيزان.
يشار إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه ثامن طائرة معادية يتم اسقاطها منذ مطلع شهر كانون الاول الجاري.
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