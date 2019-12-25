شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة مؤخرا، على استمرار العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى مخالفات البناء، إلى أن تصدر اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية لتعديلات القانون المشار إليه.

وجاء هذا التعديل حتى لا يكون هناك فراغ بين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة، والتى نص عليها القانون بأن تصدر خلال شهرين من صدور القانون وبين إنتهاء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالى فى 8 يناير القادم.

وجاء نص المادة الثانية المستحدثة كما يلى: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به والى ان يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه".

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