طائرات مراقبة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الولايات المتحدة نشرت 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية لتشديد المراقبة على الأرض والبحر في كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي وسط قلق متزايد من احتمال قيام كوريا الشمالية بـ"عمل استفزازي" خلال الكريسماس.

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وأضافت أن طائرات المراقبة الأربع حلقت على ما يبدو فوق شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، وكذلك فجر عيد الميلاد، اليوم الأربعاء.

وكثفت كوريا الشمالية من ضغوطها على الولايات المتحدة للتوصل إلى اقتراح جديد في محادثاتهما النووية المتوقفة بحلول نهاية العام الجاري.

وحذرت كوريا الشمالية من أن نهاية العام التي حددتها كموعد نهائي للمفاوضات، تقترب والأمر متروك تماما للولايات المتحدة لتقرر "هدية عيد الميلاد" التي تريدها.