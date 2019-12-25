"الفصل بقضية أحداث ماسبيرو ومحاكمة لاعب أسوان في ولاية سيناء".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة، التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

محاكمة 16 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم جبهة النصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم جبهة النصرة ".

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بقضية "ولاية سيناء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء".

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين؛ تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

من أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد لاعب نادي أسوان - مخلى سبيله بتدابير احترازية، أسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.

ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفق نص أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 9 نوفمبر الماضي، بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد؛ بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المسماة بـ "ولاية سيناء"، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتها.

الحكم على متهمين في إعادة محاكمتهما بـ"أحداث ماسبيرو"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة متهمين بـ "أحداث ماسبيرو".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

الحكم في استئناف النيابة على براءة وتغريم 6 محامين بحلوان

تصدر محكمة جنح مستأنف حلوان، اليوم الأربعاء، حكمها في استئناف النيابة على براءة 3 محامين (مخلى سبيلهم) وتغريم 3 آخرين 20 ألف جنيه بقضية تجمهر.

وكانت المحكمة برأت كل من المحامين: عبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وغرمت المحكمة المحامين: هاني الجزار وأحمد ربيع وإبراهيم عبد العزيز.

وكانت النيابة نسبت للمحامين الستة أنهم في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

وأسندت النيابة لهم أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.