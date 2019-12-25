الحكم في استئناف النيابة على براءة وتغريم 6 محامين بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف حلوان، اليوم الأربعاء، حكمها في استئناف النيابة على براءة 3 محامين (مخلى سبيلهم) وتغريم 3 آخرين 20 ألف جنيه بقضية تجمهر.

وكانت المحكمة برأت كل من المحامين: عبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وغرمت المحكمة المحامين: هاني الجزار وأحمد ربيع وإبراهيم عبد العزيز.

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وكانت النيابة نسبت للمحامين الستة أنهم في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

وأسندت النيابة لهم أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

كما وجهت النيابة للمحامين المتهمين أنهم قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبوشادي، رئيس نيابة التبين علنًا بإسناد أمورًا له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أن ألفوا تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية