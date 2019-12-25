محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
بدأ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بالعمل سريعًا داخل أروقة وزارة السياحة بالعباسية وعقد 3 اجتماعات في أول أيام وجوده بالوزارة.
وتنتظر العديد من الملفات، اطلاع وزير السياحة والآثار للعمل عليها لاستكمال مسيرة الوزيرة السابقة، والتي يستعرضها "الخليج 365" كالتالي:
ـ مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة واحتياجات كل قطاع.
- استكمال ملف الوزارة للإصلاح الهيكلي للسياحة وتدريب العاملين داخل القطاع.
- استكمال ملف معايير تنصيف الفنادق المصرية.
- حل المشكلات المتراكمة التي تواجه القطاع السياحي بالكامل.
- استكمال الحملة الترويجية للسياحة المصرية.
- المؤتمرات والمعارض الدولية لتنشيط حركة السياحة الوافدة.
- فتح أسواق سياحية جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية الحالية.
- افتتاح المتحف المصري الكبير2020.
- العمل على زيادة الرحلات البريطانية بعد عودتها من جديد.
- ملف الحج والعمرة والبوابة الإلكترونية الجديدة.
- أزمة الشركات السياحية المتوقفة عن العمل في موسم العمرة.
- متابعة التقارير الدولية عن السياحة المصرية والعالمية.
- أرقام وإحصائيات الحركة السياحية في مصر.
- ملف السياحة الداخلية وتنشيط الحركة داخل معابد ومتاحف الجمهورية.
- تطوير مسار العائلة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم مبادرة "المركزي".. 15 ملفًا على مكتب "العناني" بعد التعديل الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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