زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب كولومبيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الأربعاء، مقاطعة " ميتا " بوسط كولومبيا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 12 كيلومتراً غرب جنوب غربى بلدة ليخانياس بمقاطعة "ميتا" بوسط كولومبيا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

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