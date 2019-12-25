العراق يعتقل خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء الثلاثاء، اعتقال خلية "إرهابية" وسط وجنوب البلاد مرتبطة بجهات خارجية.



وقالت الاستخبارات حسب التلفزيون الرسمي العراقي إنه "تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق، مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة أمن البلاد".

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وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة، منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.

وتشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات ضخمة، يطالب من خلالها المحتجون بتغيير النظام السياسي المتهم بالفساد وإنهاء نفوذ طهران.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.